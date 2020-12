Uomini e donne: Sophie Codegoni riceve una richiesta unica da Matteo (Di sabato 12 dicembre 2020) Che cosa è accaduto tra Matteo e la tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni? Quale è stata la singolare richiesta del corteggiatore del dating show di Maria De Filippi? E come l’ha accolta la conduttrice? Sophie Codegoni, bella tronista di Uomini e donne, sta conoscendo tre corteggiatori: Matteo, Giorgio e Antonio. Nella puntata andata in onda venerdì 11 dicembre 2020 la 18enne ha raccontato della bella esterna con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Che cosa è accaduto trae la tronista di? Quale è stata la singolaredel corteggiatore del dating show di Maria De Filippi? E come l’ha accolta la conduttrice?, bella tronista di, sta conoscendo tre corteggiatori:, Giorgio e Antonio. Nella puntata andata in onda venerdì 11 dicembre 2020 la 18enne ha raccontato della bella esterna con Articolo completo: dal blog SoloDonna

paolaturci : Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per… - lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - abbracciamiora_ : RT @Rem_MadeofPaper: Comunque chi segue Uomini e donne non aveva certo bisogno dell'intervento di Tommy per avere Sonia sulle palle. Mai so… - Anthea14817677 : Sullo steso livello della Lorenzini ci sei tu... che Giulia piaccia o meno (e non deve piacere per forza infatti) d… -