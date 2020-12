Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: "Ecco cosa donerei alle mie corteggiatrici per Natale" (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tronista romano riporta alla mente alcuni ricordi legati al Natale e svela cosa farebbe trovare alle sue corteggiatrici sotto l'albero. Leggi su comingsoon (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tronista romano riporta alla mente alcuni ricordi legati ale svelafarebbe trovaresuesotto l'albero.

paolaturci : Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per… - lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - Lucio06677257 : Uomini non vi preoccupate che se queste gatte morte travestite da donne non vi danno manco un bacino perché si sent… - CiriSince1978 : @alebaiocchi @poliziadistato Grazie ?? alle Donne e agli Uomini della @poliziadistato #essercisempre -