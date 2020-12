Torino-Udinese 2-3, Gotti: “Io come Guidolin? Non voglio etichette” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Io come Zaccheroni e Guidolin? L’accostamento con certi personaggi gratifica. Ma è troppo presto per dirlo, ho solamente 38 partite su questa panchina. Non c’è bisogno di etichette, dobbiamo fare il meglio per le nostre possibilità”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese Luca Gotti dopo la vittoria esterna per 3-2 sul Torino all’Olimpico. Un successo che porta i friulani a quota tredici punti in classifica: “I risultati in Serie A non si possono ottenere senza uno spirito di gruppo – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – C’è mentalità e il percorso intrapreso è quello giusto. Spero che il meglio debba ancora venire. La prima settimana di questa stagione è stata tremenda, la squadra provava a proporre ma raccoglieva pochissimo. Ora ci sono anche i ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “IoZaccheroni e? L’accostamento con certi personaggi gratifica. Ma è troppo presto per dirlo, ho solamente 38 partite su questa panchina. Non c’è bisogno di etichette, dobbiamo fare il meglio per le nostre possibilità”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Lucadopo la vittoria esterna per 3-2 sulall’Olimpico. Un successo che porta i friulani a quota tredici punti in classifica: “I risultati in Serie A non si possono ottenere senza uno spirito di gruppo – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – C’è mentalità e il percorso intrapreso è quello giusto. Spero che il meglio debba ancora venire. La prima settimana di questa stagione è stata tremenda, la squadra provava a proporre ma raccoglieva pochissimo. Ora ci sono anche i ...

