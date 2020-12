The Last of Us Parte 2 stravince ai Game Awards 2020 | arrivano i ringraziamenti di Naughty Dog

Leggi su eurogamer

(Di sabato 12 dicembre 2020) Se avete seguito i, saprete sicuramente che Theof Us2, il capolavoro diDog, ha letteralmente stracciato la concorrenza, riuscendo ad agguantare non solo il trofeo come Gioco dell'Anno, ma anche i premi per Miglior Narrativa, Miglior Direzione, il premio all'innovazione, Miglior Performance per Laura Bailey (Abby), Miglior Action Adventure e Miglior audio design, per un totale di 7 premi. Un risultato sorprendente che ha spintoDog ha ringraziare ufficialmente i propri fan, tramite un messaggio sul profilo Twitter ufficiale della compagnia e un'immagine celebrativa: "Grazie infinte per la nomina di Gioco dell'annoa Theof Us2 ai ...