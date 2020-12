Stash, prima esibizione da quando è diventato papà (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cantante Stash ha fatto la sua prima esibizione musicale da quando è diventato papà della piccola Grace. Per il leader dei “The Kolors“, Stash, questo è davvero un periodo speciale. Il cantante ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, Grace, il 3 dicembre 2020, nata dall’amore con Giulia Belmonte. Stash non ha ancora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cantanteha fatto la suamusicale dadella piccola Grace. Per il leader dei “The Kolors“,, questo è davvero un periodo speciale. Il cantante ha dato il benvenuto alla suafiglia, Grace, il 3 dicembre 2020, nata dall’amore con Giulia Belmonte.non ha ancora L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

solitecanzoni : ora so che c'è verissimo e c'è la prima apparizione di stash in tv da quando è diventato padre, grazie vicina - iamellico : Blind deve arrivare alla finalissima ed esibirsi con #CuoreNero solo per il fatto che è l’unico nella storia di X F… - annetteakuma : RT @amaricord: La prima puntata che inizia con Elodie, Annalisa, Alessandra Amoroso, Gaia, Giordana, Irama, Stash, Gabriele, Andreas, Umber… - LadyNews_ : #Stash è diventato papà per la prima volta: #GiuliaBelmonte ha partorito la piccola Grace - infoitcultura : Stash, ecco la prima foto da papà: “Non ci sono parole per descriverla” -

Ultime Notizie dalla rete : Stash prima Stash, prima esibizione da quando è diventato papà ViaggiNews.com Stash, prima esibizione da quando è diventato papà

Il cantante Stash ha fatto la sua prima esibizione musicale da quando è diventato papà della piccola Grace. Per il leader dei “The Kolors“, Stash, questo è davvero un periodo speciale. Il cantante ha ...

Stash canta la prima ninna nanna per la piccola Grace

Stash è da poco diventato papà della piccola Grace e non riesce a trattenere l'emozione: il video della prima ninna nanna.

Il cantante Stash ha fatto la sua prima esibizione musicale da quando è diventato papà della piccola Grace. Per il leader dei “The Kolors“, Stash, questo è davvero un periodo speciale. Il cantante ha ...Stash è da poco diventato papà della piccola Grace e non riesce a trattenere l'emozione: il video della prima ninna nanna.