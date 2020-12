Serie A 11esima giornata il Crotone conquista il primo successo 4-1 stagionale con I gol di Messias due | Reca | Eduardo | gol ospite di Farias

(Di sabato 12 dicembre 2020)4 Spezia 1 Marcacori:7°,17°,49°,55°,95°(3-5-2): Cordaz, Magallan (Cuomo), Marrone, Luperto, Pereira,(Vulic), Zanellato (Riviere), Molina,, Simy. All. Stroppa Spezia (4-3-3): Provedel, Ferrer (Sala), Terzi, Chabot, Bastoni (Marchizza), Estevez, Ricci, Pobega (Maggiore), Agudelo (Giasy), Piccoli,(Verde). All. Italiano Arbitro: Antonio Giua di Sassari Assistenti: Caliari – Marchi Quarto giudice bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Alessandro Di Paolo di Avezzano Avar: Pasquale De Meo di Foggia Ammoniti: Chabot,, Ferrer,, ...

UgoBaroni : RT @CorSport: #SerieA, tutte le probabili formazioni dell'11esima giornata?? - salvione : Serie A, tutte le probabili formazioni dell'11esima giornata - CorSport : #SerieA, tutte le probabili formazioni dell'11esima giornata?? - sportli26181512 : #SerieA, tutte le probabili formazioni dell'11esima giornata: Il programma del sabato inizia con Crotone-Spezia all… - MomentiCalcio : I nostri #pronostici per la 11esima giornata di #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 11esima

Corriere dello Sport.it

A tempo quasi scaduto la doppietta di Messias e quarto gol per la sua squadra. Era dalla partita in serie B con il Benevento che la squadra di Stroppa non realizzava tanti gol in una sola partita allo ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...