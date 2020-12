Profondo giallo (Di sabato 12 dicembre 2020) La vita è un romanzo di Guillaume Musso: Leggi l’estratto in pdf Un gioco di incastri a tratti claustrofobico che e? stato il libro piu? letto in Francia durante il lockdown. Una bambina sparisce mentre gioca a nascondino: sarebbe semplice all’aperto, ma si trova in casa. Le porte e le finestre sono chiuse, e le telecamere dell’edificio newyorkese non mostrano alcun movimento sospetto. Cosa e? successo alla figlia della misteriosa scrittrice Flora Conway? Sulla scena anche un altro scrittore: vive a Parigi, la moglie sta per lasciarlo. Ma ha la chiave per risolvere il mistero di Flora. La nave di Teseo La cassa refrigerata di Francesco Recami: Leggi l’estratto in pdf © Sellerio La signora Maria e? morta e una piccola folla staziona davanti alla pacchiana villetta di sua proprieta?. Ognuno ben attento a non farsi rubare il posto in fila: chi e? qui sa che la defunta, ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) La vita è un romanzo di Guillaume Musso: Leggi l’estratto in pdf Un gioco di incastri a tratti claustrofobico che e? stato il libro piu? letto in Francia durante il lockdown. Una bambina sparisce mentre gioca a nascondino: sarebbe semplice all’aperto, ma si trova in casa. Le porte e le finestre sono chiuse, e le telecamere dell’edificio newyorkese non mostrano alcun movimento sospetto. Cosa e? successo alla figlia della misteriosa scrittrice Flora Conway? Sulla scena anche un altro scrittore: vive a Parigi, la moglie sta per lasciarlo. Ma ha la chiave per risolvere il mistero di Flora. La nave di Teseo La cassa refrigerata di Francesco Recami: Leggi l’estratto in pdf © Sellerio La signora Maria e? morta e una piccola folla staziona davanti alla pacchiana villetta di sua proprieta?. Ognuno ben attento a non farsi rubare il posto in fila: chi e? qui sa che la defunta, ...

