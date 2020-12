Professore molestava studentesse: interdetto per un anno (Di sabato 12 dicembre 2020) Professore molestava studentesse: scandalo sconvolgente a Novara. Un docente di filosofia, approfittando del suo ruolo, invitava le alunne in aule appartate o presso la propria abitazione. Le molestava e le invitava ad appartarsi in un’altra sede: choc a Novara. Protagonista un Professore di scuole superiori, il quale ‘seduceva’ le proprie studentesse invitandole ad approfondimenti extrascolastici L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020): scandalo sconvolgente a Novara. Un docente di filosofia, approfittando del suo ruolo, invitava le alunne in aule appartate o presso la propria abitazione. Lee le invitava ad appartarsi in un’altra sede: choc a Novara. Protagonista undi scuole superiori, il quale ‘seduceva’ le proprieinvitandole ad approfondimenti extrascolastici L'articolo proviene da Inews.it.

