Milan, Baresi: "Stiamo dimostrando di meritare il primo posto. Scudetto? Tutto è possibile" (Di sabato 12 dicembre 2020) "Mi ha fatto molto piacere questo nuovo incarico. I tanti anni trascorsi in società mi saranno sicuramente d'aiuto perché conosco aspetti e dinamiche. Spero di essere utile mettendo a disposizione la mia esperienza e far crescere il Milan ancora di più". Lo ha detto Franco Baresi in un'intervista ai microfoni di Radio Rossonera, commentando il suo nuovo ruolo di vicepresidente del Milan. "Il mio legame con i tifosi dopo tanti anni è ancora intatto, questo mi riempie di orgoglio e mi fa molto piacere – ha proseguito l'ex difensore -. Mi sorprendono sempre per l'affetto che mi dimostrano quando c'è occasione, me ne accorgo ogni giorno quando vado in giro, vuol dire che hai lasciato qualcosa che va oltre le vittorie. Abbiamo vissuto tanti anni insieme, anche meno belli, poi ci siamo rifatti e abbiamo raccolto Tutto quello ...

