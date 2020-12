LIVE – Sci di fondo: sprint maschile e femminile Davos 2020 con Pellegrino (DIRETTA) (Di sabato 12 dicembre 2020) La DIRETTA scritta della sprint a tecnica classica maschile e femminile di Davos , valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci di fondo. Si torna a gareggiare nel fondo con Federico Pellegrino che andrà a caccia di un buon risultato nel format che più gli è congeniale. La gara, in programma sabato 12 dicembre, inizierà in mattinata con la fase di qualificazione e proseguirà a partire dalle 13:45 con le finali. Sportface.it seguirà la fase finale con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto con cronaca a fine gara. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Lascritta dellaa tecnica classicadi, valevole per la Coppa del Mondo 2019/di sci di. Si torna a gareggiare nelcon Federicoche andrà a caccia di un buon risultato nel format che più gli è congeniale. La gara, in programma sabato 12 dicembre, inizierà in mattinata con la fase di qualificazione e proseguirà a partire dalle 13:45 con le finali. Sportface.it seguirà la fase finale con unascritta aggiornata minuto per minuto con cronaca a fine gara. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4 Brignone n.7 - #alpino #Gigante #Courchevel… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: tutto pronto sulla Oreiller-Killy, Dominik #Paris torna in azione! #FIS - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4, Brignone n.7 - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: CHE SABATO! ???? Dalle 09:20 non perderti gli appuntamenti con la Coppa del Mondo di Sci Alpino e di Biathlon. La giorna… - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinofemminile, slalom gigante #Courchevel 2020 in tempo reale: 1ª manche ore 09.30 -