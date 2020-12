Laura Pausini nostalgia canaglia | “Mi manca tutto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Laura Pausini sta provando una fortissima nostalgia per posti ormai andati. La cantante si confessa sui social. Ecco come. La Pausini è infatti sempre attiva nel suo lavoro, e non smette di incantare i suoi fans con la sua musica sempre al passo con i tempi. Sono numerosissimi i progetti a cui Laura prende parte L'articolo Laura Pausini nostalgia canaglia “Mi manca tutto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020)sta provando una fortissimaper posti ormai andati. La cantante si confessa sui social. Ecco come. Laè infatti sempre attiva nel suo lavoro, e non smette di incantare i suoi fans con la sua musica sempre al passo con i tempi. Sono numerosissimi i progetti a cuiprende parte L'articolo“Miproviene da www.meteoweek.com.

mar_aie : @GiuliaCuchu Aspè aspè aspè... fidate, meglio l'Inter di Laura Pausini. - radio7asiago : Now Playng: Laura Pausini - Fantastico (Fai quello che sei) - elenapiato : @giuliaabellon allora andiamo insieme da laura pausini - kathlee02821026 : Laura Pausini - Io sì (Seen) (Official Visual Art Video) - GammaStereoRoma : Laura Pausini & Raf - Mi Rubi L'anima -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Un miliardo di Laura Pausini: la cantante è l’artista italiana più ascoltata in streaming di sempre Music Fanpage Che fine ha fatto Tony Maiello: da X Factor a Sanremo

Da X Factor a Sanremo. Il percorso di Tony Maiello da quando ha partecipato alla prima edizione del talent show fino al Festival sanremese ...

Christmas Jumper Day. Il giorno dei maglioni di Natale 2020

Maglione uomo maglioni uomo: Christmas Jumper Day, significa Giorno dei maglioni di Natale, che oggi è venerdì 11 dicembre. I più belli del momento star ...

Da X Factor a Sanremo. Il percorso di Tony Maiello da quando ha partecipato alla prima edizione del talent show fino al Festival sanremese ...Maglione uomo maglioni uomo: Christmas Jumper Day, significa Giorno dei maglioni di Natale, che oggi è venerdì 11 dicembre. I più belli del momento star ...