Ilary Blasi schernisce Barbara D’Urso: “Ha un look da si salvi chi può” (Di domenica 13 dicembre 2020) Farà certamente discutere il nuovo format lanciato da Ilary Blasi sul proprio profilo Instagram “Fashion or Trashion”. La moglie di Totti infatti, insieme alla beauty coach Brigitte Valesch, il make up artist Claudio Noto, la hair stylist Alessia Solidani e l’appassionata di moda, nonché sorella della conduttrice, Melory Blasi. Nell’ultima puntata ad essere presa di mira è stata Barbara D’Urso, definita: ““una star che ha un look da si salvi chi può, ma noi non possiamo salvarci perché lei invade tutti i giorni le nostre case”. Cosa ne penserà la conduttrice di Pomeriggio 5? SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Farà certamente discutere il nuovo format lanciato dasul proprio profilo Instagram “Fashion or Trashion”. La moglie di Totti infatti, insieme alla beauty coach Brigitte Valesch, il make up artist Claudio Noto, la hair stylist Alessia Solidani e l’appassionata di moda, nonché sorella della conduttrice, Melory. Nell’ultima puntata ad essere presa di mira è stata, definita: ““una star che ha unda sichi può, ma noi non possiamo salvarci perché lei invade tutti i giorni le nostre case”. Cosa ne penserà la conduttrice di Pomeriggio 5? SportFace.

hmvlc : Oggi Ilary Blasi vibes - lucainsigne24 : La felpa di Totti spopola sui social. Ilary Blasi svela dove poterla trovare - davided81 : Ilary che mi serve su un piatto d'argento l'ennesimo motivo per amarla - Giolla_Giolla : RT @Trash20202: Alfonso Signorini non ce ma può mai fare a gestire le #rosmello così come ha gestito tom e Ciccio. perchè le donne non son… - Trash20202 : Alfonso Signorini non ce ma può mai fare a gestire le #rosmello così come ha gestito tom e Ciccio. perchè le donne… -