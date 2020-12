I pm: «Autostrade mentì sullo stato del Morandi falsificando i report» (Di sabato 12 dicembre 2020) “Autostrade ha mentito sul Ponte Morandi e ha truccato le carte sullo stato di salute del viadotto crollato il 14 agosto 2018 con la morte di 43 persone”. Lo scrive Il Secolo XIX. Sono le accuse che i pm di Genova muovono agli ex vertici di Aspi, messe nero su bianco, per la prima volta, nelle carte con cui il tribunale del Riesame conferma i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Paolo Berti, che all’epoca del crollo era direttore generale delle manutenzioni. Berti ieri ha ottenuto la revoca dei domiciliari, come era già accaduto all’ex ad Castellucci. Era stato arrestato per lo scandalo delle barriere fonoassorbenti del ponte, con Giovanni Castellucci e Michele Donferri Mitelli. Autostrade era già accusata di omicidio colposo, disastro colposo e attentato alla ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) “ha mentito sul Pontee ha truccato le cartedi salute del viadotto crollato il 14 agosto 2018 con la morte di 43 persone”. Lo scrive Il Secolo XIX. Sono le accuse che i pm di Genova muovono agli ex vertici di Aspi, messe nero su bianco, per la prima volta, nelle carte con cui il tribunale del Riesame conferma i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Paolo Berti, che all’epoca del crollo era direttore generale delle manutenzioni. Berti ieri ha ottenuto la revoca dei domiciliari, come era già accaduto all’ex ad Castellucci. Eraarreper lo scandalo delle barriere fonoassorbenti del ponte, con Giovanni Castellucci e Michele Donferri Mitelli.era già accusata di omicidio colposo, disastro colposo e attentato alla ...

