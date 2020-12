Gotti: “Torino simile a noi” (Di sabato 12 dicembre 2020) Le parole del mister alla vigilia del confronto esterno col Torino. Si gioca sabato sera alle 18.00 Di seguito le dichiarazioni del tecnico Luca Gotti alla vigilia dell’impegno esterno dei bianconeri contro il Torino. Quanto le è mancato il lavoro sul campo e come è stato impostare a distanza il lavoro del gruppo?La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Chiaro però che solo il campo dà realmente il polso della situazione. Il Torino viene da una situazione di classifica difficile e l’Udinese da un turno di stop forzato: considera quella di domani una gara “trappola”?Ogni gara di serie A lo è. Dispiace che non abbiamo giocato domenica, nonostante le assenze avvertivo delle ottime ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 dicembre 2020) Le parole del mister alla vigilia del confronto esterno col Torino. Si gioca sabato sera alle 18.00 Di seguito le dichiarazioni del tecnico Lucaalla vigilia dell’impegno esterno dei bianconeri contro il Torino. Quanto le è mancato il lavoro sul campo e come è stato impostare a distanza il lavoro del gruppo?La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Chiaro però che solo il campo dà realmente il polso della situazione. Il Torino viene da una situazione di classifica difficile e l’Udinese da un turno di stop forzato: considera quella di domani una gara “trappola”?Ogni gara di serie A lo è. Dispiace che non abbiamo giocato domenica, nonostante le assenze avvertivo delle ottime ...

