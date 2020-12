Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip | e l’intervento per diventare ermafrodita? “A chi concederò la mia verginità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020)non è soltanto il cosiddetto “chirurgo dei vip” ma anche uno degli attuali concorrenti del “Vip”. Di lui si era parlato ad aprile perché aveva annunciato di voler. In sostanza,aveva annunciato di volersi sottoporre a un intervento di chirurgia per avere la vagina e assumere dei tratti somatici tipici delle persone nord coreane: “Non vogliodonna, resto così come sono con muscoli e corpo da uomo ma con la vagina”, aveva detto alla stampa., secondo le sue parole, si sarebbe dovuto svolgere proprio in questo periodo, attorno a Natale. C’è un però: il chirurgo non solo non ne ha più parlato ma è anche finito all’interno della Casa del “...