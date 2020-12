Festa di Natale – Una serata per Telethon: anticipazioni e ospiti dello show su Rai 1 (Di sabato 12 dicembre 2020) Festa di Natale – Una serata per Telethon è lo spettacolo in onda in prima serata su Rai 1 sabato 12 dicembre 2020 alle 20.35. Si tratta del consueto show dedicato, come ogni anno, a Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca. Un evento che assume un particolare significato in questo 2020 segnato dalla pandemia di Covid, e che ci ha fatto capire quanto è importante sostenere la scienza. Una vera e propria Festa, con tanti ospiti, musica e storie di chi ce l’ha fatta grazie alla ricerca scientifica. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni di Festa di Natale – Una serata per Telethon? Scopriamoli ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020)di– Unaperè lo spettacolo in onda in primasu Rai 1 sabato 12 dicembre 2020 alle 20.35. Si tratta del consuetodedicato, come ogni anno, a Fondazione, a sostegno della ricerca. Un evento che assume un particolare significato in questo 2020 segnato dalla pandemia di Covid, e che ci ha fatto capire quanto è importante sostenere la scienza. Una vera e propria, con tanti, musica e storie di chi ce l’ha fatta grazie alla ricerca scientifica. Ma quali sono glie ledidi– Unaper? Scopriamoli ...

