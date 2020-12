Conte: “Quando sono arrivato, l’Inter non era al top. Abbiamo ancora un po’ di strada da fare” (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, si è soffermato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari sul tema del progetto tecnico nerazzurro. Queste le sue parole: “Quando ho preso l’Inter la situazione non era al top, ma lo sapevo e mi era stato detto. Da parte mia c’è stata grande voglia di mettermi in gioco e riportare questo club dove merita. Ho determinazione e speranza, sapendo che oggi ci sono delle difficoltà che prima non c’erano. Il covid ha portato difficoltà importanti, ma se vuole ne parli il club, io sto zitto e ci metto sempre la faccia. Bisogna avere pazienza, evitare la pressione che ti sgonfia, crescere a livello individuale e di squadra, ci sono partite che devono essere vinte a prescindere prima ancora di entrare in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonio, allenatore del, si è soffermato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari sul tema del progetto tecnico nerazzurro. Queste le sue parole:ho presola situazione non era al top, ma lo sapevo e mi era stato detto. Da parte mia c’è stata grande voglia di mettermi in gioco e riportare questo club dove merita. Ho determinazione e speranza, sapendo che oggi cidelle difficoltà che prima non c’erano. Il covid ha portato difficoltà importanti, ma se vuole ne parli il club, io sto zitto e ci metto sempre la faccia. Bisogna avere pazienza, evitare la pressione che ti sgonfia, crescere a livello individuale e di squadra, cipartite che devono essere vinte a prescindere primadi entrare in ...

