Christopher Nolan vs. Warner: "Stanno danneggiando i sindacati e le maestranze" Christopher Nolan ha nuovamente criticato la recente strategia distributiva della Warner Bros., chiarendo gli effetti negativi della stessa. Come riportato da Variety, il regista inglese è stato intervistato all'interno della trasmissione radiofonica All Things Considered, e in tale contesto ha spiegato le ramificazioni della scelta della Warner di far uscire tutti i suoi film del 2021 in sala e in streaming contemporaneamente (anche se solo per il primo mese di programmazione, dopodiché i film saranno rimossi da HBO Max fino a data da definirsi). "La sala è solo una parte della conversazione. Riguarda anche la finestra dell'home

