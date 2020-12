Chiara Ferragni va a fare shopping: i dettagli che fanno impazzire i fan (Di sabato 12 dicembre 2020) Chiara Ferragni è entrata nel mood natalizio dei regali. Recentemente ha pubblicato alcune foto sul suo profilo. Ma ci sono due dettagli che hanno destato il sospetto dei fan. Chiara Ferragni stupisce ancora i suoi fan stavolta per due motivi. Difatti nel suo profilo, l’imprenditrice digitale ha pubblicato alcuni scatti per le vie di Milano, con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020)è entrata nel mood natalizio dei regali. Recentemente ha pubblicato alcune foto sul suo profilo. Ma ci sono dueche hanno destato il sospetto dei fan.stupisce ancora i suoi fan stavolta per due motivi. Difatti nel suo profilo, l’imprenditrice digitale ha pubblicato alcuni scatti per le vie di Milano, con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - VanityFairIt : Alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogl… - zazoomblog : Chiara Ferragni va a fare shopping: i dettagli che fanno impazzire i fan - #Chiara #Ferragni #shopping: #dettagli - fIowersinmymind : RT @serryshelby: SONIA LORENZINI LA NEW CHIARA FERRAGNI by TOMMASO ZORZI sto soffocando #gfvip - helloliliths : Io sono ancora ferma al tweet della tipa che critica la borsa in COCCODRILLO ALBINO DI CHIARA FERRAGNI. COCCODRIL… -