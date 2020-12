Caso Gregoretti: Salvini, 'oggi interverrò in aula' (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "oggi interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero". Lo ha detto l'ex ministro Matteo Salvini arrivando al bunker Bicocca di Catania per l'udienza preliminare del processo sul Caso Gregoretti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "inriportando alcuni dati del mio ministero". Lo ha detto l'ex ministro Matteoarrivando al bunker Bicocca di Catania per l'udienza preliminare del processo sul

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - Adnkronos : Caso #Gregoretti, @matteosalvinimi domani in aula-bunker Catania - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - TV7Benevento : Caso Gregoretti: Salvini, 'oggi interverrò in aula'... - TV7Benevento : Caso Gregoretti: Salvini a Catania, 'sono sereno, tranquillo e orgoglioso'... -