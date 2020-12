Calciomercato Napoli, idea Zaccagni per giugno: De Laurentis ci prova, Inter e Atalanta alla finestra. Le ultime (Di sabato 12 dicembre 2020) Spunto di Calciomercato in casa Napoli.Sampdoria, Quagliarella scalda i motori in vista del Napoli: “Segnare allo stadio Maradona stimolo in più”Con il giro di boa della stagione di Serie A che si avvicina sempre di più, già tante squadre hanno cominciato ad effettuare qualche valutazione sulla propria rosa e sui prossimi possibili acquisti. Tra queste, anche la compagine partenopea, che sembra aver messo gli occhi in maniera decisa su Mattia Zaccagni. Trequartista puro e dalla raffinata classe, il giocatore dell'Hellas Verona è partito fortissimo in questo inizio di campionato, inanellando gol, assist e prestazioni sempre più sopra la media. Questo ha inevitabilmente fatto alzare il livello d'allerta di alcuni top club italiani, Interessati fortemente ad un eventuale acquisto del ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Spunto diin casa.Sampdoria, Quagliarella scalda i motori in vista del: “Segnare allo stadio Maradona stimolo in più”Con il giro di boa della stagione di Serie A che si avvicina sempre di più, già tante squadre hanno cominciato ad effettuare qualche valutazione sulla propria rosa e sui prossimi possibili acquisti. Tra queste, anche la compagine partenopea, che sembra aver messo gli occhi in maniera decisa su Mattia. Trequartista puro e draffinata classe, il giocatore dell'Hellas Verona è partito fortissimo in questo inizio di campionato, inanellando gol, assist e prestazioni sempre più sopra la media. Questo ha inevitabilmente fatto alzare il livello d'allerta di alcuni top club italiani,essati fortemente ad un eventuale acquisto del ...

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Napoli, incredibile #Osimhen: l'infortunio è serio, per lui il 2020 è finito - Mediagol : #Calciomercato #Napoli, idea Zaccagni per giugno: De Laurentis ci prova, #Inter e #Atalanta alla finestra. Le ultim… - Bagarotzo : RT @cmdotcom: #Napoli, incredibile #Osimhen: l'infortunio è serio, per lui il 2020 è finito - ggittoss : RT @cmdotcom: #Napoli, incredibile #Osimhen: l'infortunio è serio, per lui il 2020 è finito - calciomercato_m : MERCATO - Bucchioni: 'Napoli, per Milik ancora nessuna offerta, si studia la strategia per tenere Bakayoko, monitor… -