Andrea Bocelli crede nel Natale | concerto in streaming dal Regio di Parma

(Di sabato 12 dicembre 2020)tiene unnatalizio instasera 12 dicembre alle 21 dal Teatrodi. Si intitola Believe in Christmas , partecipano Zucchero, Cecilia Bartoli e Clara Barbier ...

thenanaaba : Andrea Bocelli ?? - globalistIT : - itsmepositions : No meio Stevie Wonder, Arturo Sandoval, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Cristin chenoweth Isso era pra ser uma ofens… - cyrpnr : C'è eccitazione perché oggi Il Maestro, Andrea Bocelli, canta le sue canzoni benissime nel Teatro Regio di Parma pe… - MEMNUNESARAL : Andrea Bocelli #müzik #iyiaksamlar -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli

Allo spettacolo di stasera 12 dicembre partecipano Zucchero, Cecilia Bartoli e Clara Barbier Serrano. Si intitola "Believe in Christmas e ha la direzione artistica di Franco Dragone del Cirque du Sole ...E’ tutto pronto per “Believe in Christmas” lo spettacolare concerto in streaming mondiale di Andrea Bocelli in diretta sabato, 12 dicembre, alle ore 21.00 dallo Teatro Regio di Parma. La serata vedrà ...