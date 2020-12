Uomini e Donne puntata di oggi: Matteo col piede rotto, Armando litiga con Lucrezia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 11 dicembre, vedremo che Matteo, corteggiatore di Sophie, si presenterà con il piede rotto in studio. Il giovane, purtroppo, ha avuto un infortunio che lo spingerà ad entrare con delle stampelle. In merito al trono classico, invece, vedremo che Armando avrà un accesissimo diverbio con Lucrezia. I due hanno fatto un’esterna durante la quale lui si è molto ingelosito per alcuni comportamenti della dama. Nella puntata di oggi: Matteo col piede rotto Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà di Sophie, ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nelladidi, venerdì 11 dicembre, vedremo che, corteggiatore di Sophie, si presenterà con ilin studio. Il giovane, purtroppo, ha avuto un infortunio che lo spingerà ad entrare con delle stampelle. In merito al trono classico, invece, vedremo cheavrà un accesissimo diverbio con. I due hanno fatto un’esterna durante la quale lui si è molto ingelosito per alcuni comportamenti della dama. NelladicolLe anticipazioni delladidirivelano che si parlerà di Sophie, ...

lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - Fedez : Onorato di essere tra le 20 donne e uomini dell’anno, grazie ?@VanityFairIt? ?????? Grazie a questo numero, una donaz… - matteosalvinimi : Roy Biasi, sindaco da poco eletto a Taurianova con una lista della Lega, ha la mia stima e sarà tra i protagonisti… - TaniuzzaCalabra : In un mondo guidato da uomini a far uscire l'Europa dall'impasse sono due donne: Merkel e Lagarde. - sedazzari : La #Merkel trova la mediazione per l’accordo al Consiglio europeo, la Lagarde potenzia il bazooka della Bce con alt… -