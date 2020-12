Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi (Di venerdì 11 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Coni ed Esselunga stringono una partnership strategica che durerà almeno fino alle Olimpiadi Invernali cinesi del 2022 e che vedrà l’azienda leader italiana della grande distribuzione diventare official partner dell’Italia Team e official supplier di Casa Italia ai prossimi Giochi di Tokyo. “Siamo felicissimi di questa nuova partnership, anche perchè è la prima volta che Esselunga si unisce a un progetto sportivo così rilevante – ha spiegato nel corso della presentazione dell’accordo il Ceo dell’azienda Sami Kahale – Condividiamo con il Coni gli stessi valori di eccellenza, integrità e passione, ma anche l’italianità e la volontà di promuovere stili di vita sani ed equilibrati. Siamo in un periodo difficile, ma mi auguro di tutto cuore che le Olimpiadi possano essere una leva, uno ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –edstringono una partnership strategica che durerà almeno fino alle Olimpiadi Invernali cinesi del 2022 e che vedrà l’azienda leader italiana della grande distribuzione diventare official partner dell’Italia Team e official supplier di Casa Italia ai prossimidi Tokyo. “Siamo felicissimi di questa nuova partnership, anche perchè è la prima volta chesi unisce a un progetto sportivo così rilevante – ha spiegato nel corso della presentazione dell’accordo il Ceo dell’azienda Sami Kahale – Condividiamo con ilgli stessi valori di eccellenza, integrità e passione, ma anche l’italianità e la volontà di promuovere stili di vita sani ed equilibrati. Siamo in un periodo difficile, ma mi auguro di tutto cuore che le Olimpiadi possano essere una leva, uno ...

ennatrasporti : Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi - zazoomblog : Tokyo2020 Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi - #Tokyo2020 #Esselunga #insieme #Giochi - IlModeratoreWeb : Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi - - nestquotidiano : Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi - CorriereCitta : Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 Coni Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi Il Dispari Quotidiano Tokyo2020, Coni ed Esselunga insieme per i Giochi giapponesi

MILANO (ITALPRESS) – Coni ed Esselunga stringono una partnership strategica che durerà almeno fino alle Olimpiadi Invernali cinesi del 2022 e che vedrà l’azienda leader italiana della grande distribuz ...

Malago’ “Tokyo2020 puo’ segnare nuova era”

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

MILANO (ITALPRESS) – Coni ed Esselunga stringono una partnership strategica che durerà almeno fino alle Olimpiadi Invernali cinesi del 2022 e che vedrà l’azienda leader italiana della grande distribuz ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.