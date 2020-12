Strage di Erba, la Cassazione dice no alla richiesta di nuove analisi su alcuni reperti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nessuna nuova analisi sui reperti. Non ci sono basi, né elementi per poter svolgere nuovi accertamenti in merito alla vicenda della Strage di Erba quando l’11 dicembre del 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef di due anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I giudici della I sezione penale della Cassazione motivano così la decisione con cui lo scorso 17 novembre hanno bocciato la richiesta di svolgere nuove analisi su alcuni reperti da parte della difesa. Il ricorso, presentato dagli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D’Ascola, difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati in via definitiva per la Strage, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nessuna nuovasui. Non ci sono basi, né elementi per poter svolgere nuovi accertamenti in meritovicenda delladiquando l’11mbre del 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef di due anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I giudici della I sezione penale dellamotivano così la decisione con cui lo scorso 17 novembre hanno bocciato ladi svolgeresuda parte della difesa. Il ricorso, presentato dagli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D’Ascola, difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati in via definitiva per la, ...

