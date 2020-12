Sì alla cura con l’idrossiclorochina Il Consiglio di Stato sconfessa l’Aifa

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Si' all'idrossiclorochina per ladel Covid, ma solo con prescrizione e non rimborsabile: con un'ordinanza pubblicata oggi, la terza sezione deldiha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 di Aifa che vietava la prescrizione off label (ossia per un uso non previsto dal bugiardi.... Segui su affaritaliani.it