Sci alpino, in Val d’Isere tocca finalmente agli uomini-jet. Paris ed Innerhofer a caccia del podio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si apre finalmente in Val d’Isere la stagione della velocità. Primo weekend di Coppa del Mondo dedicato completamente agli uomini-jet, con la speranza che il meteo possa essere clemente nel fine settimana. Le condizioni non sono favorevoli, con nevicate previste anche nei prossimi giorni e che hanno portato gli organizzatori a stravolgere il programma originale: sabato si terrà il superG, mentre domenica si correrà in discesa. Fari puntati sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che nella prima prova cronometrata ha dimostrato subito di avere un ottimo feeling con la pista francese. Il vincitore dell’ultima Coppa del Mondo è l’unico ad aver spinto tra i big, dominando la prova. Kilde sa che è un weekend molto importante in ottica classifica generale, con l’obiettivo di guadagnare molti punti sui due leader Alexander ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si aprein Valla stagione della velocità. Primo weekend di Coppa del Mondo dedicato completamente-jet, con la speranza che il meteo possa essere clemente nel fine settimana. Le condizioni non sono favorevoli, con nevicate previste anche nei prossimi giorni e che hanno portato gli organizzatori a stravolgere il programma originale: sabato si terrà il superG, mentre domenica si correrà in discesa. Fari puntati sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che nella prima prova cronometrata ha dimostrato subito di avere un ottimo feeling con la pista francese. Il vincitore dell’ultima Coppa del Mondo è l’unico ad aver spinto tra i big, dominando la prova. Kilde sa che è un weekend molto importante in ottica classifica generale, con l’obiettivo di guadagnare molti punti sui due leader Alexander ...

