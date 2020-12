Sassuolo-Benevento: le formazioni ufficiali (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’11ª giornata di Serie A si apre questa sera con l’anticipo tra Sassuolo e Benevento. La compagine emiliana vuole tornare al successo, De Zerbi sfida il suo passato: guidò infatti il Benevento nella stagione 2017/2018. Queste le formazioni ufficiali: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Lopez, Haraslin; Djuricic. All.: De Zerbi Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. All.: Inzaghi Foto: Twitter uff. Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’11ª giornata di Serie A si apre questa sera con l’anticipo tra. La compagine emiliana vuole tornare al successo, De Zerbi sfida il suo passato: guidò infatti ilnella stagione 2017/2018. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Lopez, Haraslin; Djuricic. All.: De Zerbi(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. All.: Inzaghi Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

