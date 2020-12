Rubano il SUV dei genitori e fanno 1600 km | l’incredibile avventura di due cuginetti di 12 e 7 anni

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il bambino di 12e la cuginetta di 7 sono saliti a bordo dell’auto finendo in un altro Stato: sono stati spinti da una sfida sui social Un viaggio tanto lungo quanto pericoloso quello affrontato di nascosto da un bambino di 12e la cuginetta di 7, che sono finiti per percorrere più di di mille miglia in auto (che corrispondono a circa 1609 km) valicando i confini di Stato. Il ragazzino, coinvolgendo la cuginetta, ha rubato di nascosto il SUV dei, per poi fuggire verso un viaggio che, fortunatamente, non è finito in una tragedia, dopo che sono riusciti ad evitare un incidente stradale con un altro veicolo. Dopo la scomparsa attorno alle 9 del mattino ihanno immediatamente allertato la polizia: gli agenti del New Jersey e di New York hanno passato l’intera giornata a cercare i due piccolo ...