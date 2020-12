Renato Zero: «Ero chiuso in un barattolo. Ho dovuto farlo in mille pezzi per respirare» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Su Sette Walter Veltroni intervista Renato Zero, fresco di compleanno: 80 anni e una carriera iniziata negli anni Settanta. Per l’occasione ha pubblicato tre album inediti. Ne parla come di un vaccino alla solitudine da pandemia. «Ho sentito enormemente questo distacco, ho bisogno del rapporto diretto con le persone, siano il tassista con cui verseggio in romanesco o i ragazzi che mi indicano e salutano, a Primavalle come ai Parioli. Però il fatto di poter raggiungere gli altri attraverso la musica e attraverso una testimonianza come quella di Zero 70 mi mette nella condizione di interpretare questo tempo e di parlare con i mei amici sparsi ovunque. Grazie a questi tre album mi sono sentito in qualche modo vaccinato». Zero parla anche dell’omosessualità. «Abbiamo sempre dato troppa responsabilità al sesso. Lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Su Sette Walter Veltroni intervista, fresco di compleanno: 80 anni e una carriera iniziata negli anni Settanta. Per l’occasione ha pubblicato tre album inediti. Ne parla come di un vaccino alla solitudine da pandemia. «Ho sentito enormemente questo distacco, ho bisogno del rapporto diretto con le persone, siano il tassista con cui verseggio in romanesco o i ragazzi che mi indicano e salutano, a Primavalle come ai Parioli. Però il fatto di poter raggiungere gli altri attraverso la musica e attraverso una testimonianza come quella di70 mi mette nella condizione di interpretare questo tempo e di parlare con i mei amici sparsi ovunque. Grazie a questi tre album mi sono sentito in qualche modo vaccinato».parla anche dell’omosessualità. «Abbiamo sempre dato troppa responsabilità al sesso. Lo ...

