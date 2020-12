Recovery Plan, Renzi: 'Pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro' | Muro di Zingaretti: no ultimatum ma confronto (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no'. Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi Pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Sevuole pieni poteri come Salvini, io dico no'. Lo afferma Matteoin un'intervista al Pais, dicendosia faril governo se il presidente del Consiglio non farà...

matteosalvinimi : Che il governo per il 'Recovery Plan' abbia previsto solo 9 miliardi per la sanità, appena il 4% del totale (dedica… - CarloCalenda : Quarto giorno dalla pubblicazione delle bozze del Recovery Plan. Continua il dibattito su quanti soldi sono stati m… - CarloCalenda : Il problema del Recovery Plan non è l’assenza di dibattito parlamentare. Date in pasto 209 mld al Parlamento e mor… - ErmannoKilgore : Recovery plan, 'chi ha deciso come suddividere i fondi'? Lo schema delle bozze è orientato da paletti e raccomandaz… - coledoni : Quello che ha sollevato Renzi riguardo al modo di gestire il Recovery Plan e' stato apprezzato da molti veri espert… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan, “chi ha deciso come suddividere i fondi”? Lo schema delle bozze è orientato da… Il Fatto Quotidiano Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole indebolire l’Italia”

Dopo aver ricattato il suo stesso governo in Senato e, da giorni, con interviste sui quotidiani italiani, oggi Matteo Renzi ha deciso di minacciare la crisi di governo anche sul giornale spagnolo El P ...

Scontro Iv-Governo, Renzi: “Pieni poteri né a Salvini né a Conte” [VIDEO]

Matteo Renzi, leader di Italia viva, continua a provocare il suo stesso Governo per non arretrare sulla task force per il Recovery Fund.

