Quattro lauree in quattro mesi con la media del 30 | Giulio Deangeli batte un nuovo record

quattro lauree in quattro mesi con l'obiettivo di sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. Giulio Deangeli, lo studente dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna, ieri ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari, la quarta dal settembre scorso, dopo quelle in medicina, ingegneria, e biotecnologie. Deangeli, che in giugno aveva vinto cinque borse di studio, tre delle quali dell'università di Cambridge, si è laureato per la quarta volta e con il massimo dei voti coronando una carriera universitaria impeccabile (media del 30 in tutti i percorsi di studio) che il 15 dicembre otterrà il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Sant'Anna, equivalente a un master ...

