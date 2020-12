Pamela Mastropietro, la sua foto sorridente strappata via dal giardino della casa in cui venne uccisa (Di venerdì 11 dicembre 2020) MACERATA - La sua foto sorridente non c'è più . Nel giardino del condominio in cui Pamela Mastropietro 18 anni, fu uccisa, fatta a pezzi e infilata in due trolley, c'era uno scatto della giovane ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) MACERATA - La suanon c'è più . Neldel condominio in cui18 anni, fu, fatta a pezzi e infilata in due trolley, c'era uno scattogiovane ...

1' di lettura 11/12/2020 - Vandalizzato l'albero-ricordo dedicato a Pamela Mastropietro in via Spalato a Macerata. La pianta, divenuta simbolo del ricordo della giovane ragazza, è stata privata della ...

