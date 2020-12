Pagamenti Inps dicembre 2020: il calendario per Rdc, pensioni, Rem, invalidità, bonus (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il calendario dei Pagamenti Inps di dicembre 2020 è denso di novità. Infatti, questo mese non ci sarà soltanto la solita pensione o la NASpI (indennità di disoccupazione) ad essere erogata ma ci saranno anche molte altre indennità previste dal Governo per aiutare le famiglie e i lavoratori italiani, a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus. Stiamo parlando, in particolare, del Reddito di emergenza (REM), del Reddito di Cittadinanza, del bonus bebè, ecc. Quindi, in via del tutto eccezionale, l’Istituto, entro la fine dell’anno, procederà non solo con l’erogazione dei soliti Pagamenti con cadenza mensile (pensioni, Reddito di Cittadinanza e incentivi vari), ma verserà ai beneficiari anche gli importi dei bonus approvati ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ildeidiè denso di novità. Infatti, questo mese non ci sarà soltanto la solita pensione o la NASpI (indennità di disoccupazione) ad essere erogata ma ci saranno anche molte altre indennità previste dal Governo per aiutare le famiglie e i lavoratori italiani, a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus. Stiamo parlando, in particolare, del Reddito di emergenza (REM), del Reddito di Cittadinanza, delbebè, ecc. Quindi, in via del tutto eccezionale, l’Istituto, entro la fine dell’anno, procederà non solo con l’erogazione dei soliticon cadenza mensile (, Reddito di Cittadinanza e incentivi vari), ma verserà ai beneficiari anche gli importi deiapprovati ...

Il calendario dei pagamenti Inps di dicembre 2020 è denso di novità. Infatti, questo mese non ci sarà soltanto la solita pensione o la NASpI (indennità di disoccupazione) ad essere erogata ma ci ...

Anche questo mese i Lettori chiedono ai nostri Esperti quando arrivano le pensioni INPS di gennaio 2021. Le date relative all’accredito o al ritiro delle ...

