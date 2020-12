Omicidio Giulio Regeni: 007 egiziani verso il processo. Inchiesta chiusa (Di venerdì 11 dicembre 2020) I familiari di Giulio Regeni possono finalmente dare un volto a chi ebbe un ruolo cruciale nell’Omicidio del figlio: la Procura di Roma ha chiuso l’Inchiesta. Ma questo è “soltanto un punto di partenza”. Ora chiede che le indagini si spostino in Italia, per capire che cosa successe nei nove giorni successivi alla scomparsa di Giulio. Intanto, il premier Giuseppe Conte, che era a Bruxelles a trattare sul Recovery Fund, non si è ancora espresso sulla vicenda. I responsabili dell’Omicidio Regeni La Procura di Roma è stata chiara: ad uccidere Giulio Regeni sono stati quattro uomini della National Security, apparato del governo egiziano, che in nove giorni lo sfinirono con “orrende torture e sevizie con oggetti roventi, calci, pugni, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) I familiari dipossono finalmente dare un volto a chi ebbe un ruolo cruciale nell’del figlio: la Procura di Roma ha chiuso l’. Ma questo è “soltanto un punto di partenza”. Ora chiede che le indagini si spostino in Italia, per capire che cosa successe nei nove giorni successivi alla scomparsa di. Intanto, il premier Giuseppe Conte, che era a Bruxelles a trattare sul Recovery Fund, non si è ancora espresso sulla vicenda. I responsabili dell’La Procura di Roma è stata chiara: ad uccideresono stati quattro uomini della National Security, apparato del governo egiziano, che in nove giorni lo sfinirono con “orrende torture e sevizie con oggetti roventi, calci, pugni, ...

Piu_Europa : ?? VERITÀ PER #GIULIOREGENI La procura di Roma ha chiuso l’indagine sull’omicidio di Giulio Regeni. Condividiamo le… - chetempochefa : 'La giustizia per Giulio Regeni è una giustizia che riguarda ogni cittadino italiano, ogni cittadino europeo. Non p… - chetempochefa : 'La Procura di Roma ha informato Al Sawi che depositerà a breve l’avviso di conclusione indagini e porterà a proce… - MahaAzzam_ERC : L’Italia Accusa le Forze di Sicurezza Egiziane per l’Omicidio di Giulio Regeni - TgrRaiFVG : 'Un processo di rilievo internazionale, lo dobbiamo a Giulio' Il premier Conte in conferenza stampa da Bruxelles ha… -