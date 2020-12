Nino Frassica compie 70 anni: da “Indietro Tutta!” a “Sognando la California”, la carriera dell’attore messinese (Di venerdì 11 dicembre 2020) compie 70 anni Nino Frassica, il celebre attore messinese noto anche per la partecipazione al programma “Indietro tutta” con Renzo Arbore. Nato a Messina l’11 dicembre del 1950, Frassica fa una lunga gavetta nelle tv locali della città peloritana e anche nei teatri, prima di approdare a Milano, verso la fine degli anni Settanta. L’incontro con Renzo Arbore gli cambierà la vita e lo porterà a diventare un volto noto della televisione italiana. Frassica, dagli anni ’80 in poi, sarà spesso presente non solo sul piccolo schermo, ma anche al cinema e in radio, oltre che in teatro. Il suo primo personaggio di successo è probabilmente quello del frate AntoNino da Scasazza, organizzatore di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 dicembre 2020)70, il celebre attorenoto anche per la partecipazione al programmatutta” con Renzo Arbore. Nato a Messina l’11 dicembre del 1950,fa una lunga gavetta nelle tv locali della città peloritana e anche nei teatri, prima di approdare a Milano, verso la fine degliSettanta. L’incontro con Renzo Arbore gli cambierà la vita e lo porterà a diventare un volto noto della televisione italiana., dagli’80 in poi, sarà spesso presente non solo sul piccolo schermo, ma anche al cinema e in radio, oltre che in teatro. Il suo primo personaggio di successo è probabilmente quello del frate Antoda Scasazza, organizzatore di ...

