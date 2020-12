Lorenzo, Giuseppe e Alessandro, il loro Natale rock ed una promessa… (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Lorenzo Di Muccio, Alessandro e Giuseppe D’Onofrio: tre giovani musicisti che nelle imminenti festività natalizie hanno lanciato un video musicale. Lorenzo Di Muccio alla Chitarra elettrica e grande costumista;Alessandro D’Onofrio Voce ed aiuto dell’aiutante del nipote del regista, nonché controfigura dell’attore protagonista che dorme sul set ed infine Giuseppe D’Onofrio, chitarrista e visionario irreprensibile.“Abbiamo deciso di lanciare un video musicale sul momento che stiamo vivendo. Certo – spiegano i tre protagonisti del video musicale – sarà un Natale sottotono, ma speriamo sia soltanto un brutto sogno! In un momento storico così delicato e difficile, come quello che stiamo vivendo, in cui tutto il mondo è coinvolto e sconvolto da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi Muccio,D’Onofrio: tre giovani musicisti che nelle imminenti festività natalizie hanno lanciato un video musicale.Di Muccio alla Chitarra elettrica e grande costumista;D’Onofrio Voce ed aiuto dell’aiutante del nipote del regista, nonché controfigura dell’attore protagonista che dorme sul set ed infineD’Onofrio, chitarrista e visionario irreprensibile.“Abbiamo deciso di lanciare un video musicale sul momento che stiamo vivendo. Certo – spiegano i tre protagonisti del video musicale – sarà unsottotono, ma speriamo sia soltanto un brutto sogno! In un momento storico così delicato e difficile, come quello che stiamo vivendo, in cui tutto il mondo è coinvolto e sconvolto da ...

dantegiumanini : I 5* che scelgono un politico del PD ? Giuseppe Conte, lo sfogo: 'Crisi? Meglio il voto'. Indiscrezioni: il M5s av… - RenzoCianchetti : RT @il_cupo: Giuseppe Conte, lo sfogo: 'Crisi? Meglio il voto'. Indiscrezioni: il M5s avrebbe scelto Guerini come successore a Palazzo Chig… - JohSogos : RT @il_cupo: Giuseppe Conte, lo sfogo: 'Crisi? Meglio il voto'. Indiscrezioni: il M5s avrebbe scelto Guerini come successore a Palazzo Chig… - SoniaLaVera : RT @il_cupo: Giuseppe Conte, lo sfogo: 'Crisi? Meglio il voto'. Indiscrezioni: il M5s avrebbe scelto Guerini come successore a Palazzo Chig… - calabrian19 : RT @il_cupo: Giuseppe Conte, lo sfogo: 'Crisi? Meglio il voto'. Indiscrezioni: il M5s avrebbe scelto Guerini come successore a Palazzo Chig… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Giuseppe Foggia, rigettati ricorsi in Cassazione di Giuseppe e Lorenzo Spiritoso StatoQuotidiano.it Reggina, è notte fonda. Il Chievo passeggia sugli amaranto. Finisce 3-0 a Verona

Allo Stadio Bentegodi di Verona, il Chievo ha affrontato la Reggina nel match valido per la giornata numero 11 del campionato di Serie BKT. LE FORMAZIONI UFFICIALI. Chievo Verona ...

Un guarito a Meta e tre a Massa Lubrense dove è partito lo screening

Oggi a Massa Lubrense è stata anche la prima giornata di screening con i kit donati da Msc e Fondazione Sorrento ...

Allo Stadio Bentegodi di Verona, il Chievo ha affrontato la Reggina nel match valido per la giornata numero 11 del campionato di Serie BKT. LE FORMAZIONI UFFICIALI. Chievo Verona ...Oggi a Massa Lubrense è stata anche la prima giornata di screening con i kit donati da Msc e Fondazione Sorrento ...