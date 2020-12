La confessione di Tommaso Zorzi: "Ho fatto un regalo a Francesco" - (Di venerdì 11 dicembre 2020) Carlo Lanna E dopo l'uscita di scena di Francesco Oppini, Tommaso Zorzi rivela che ha fatto un regalo al figlio della Parietti. La confessione ha fatto il giro del web L’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip sta regalando tanti colpi di scena. Un’edizione a prova di bomba quella condotta da Alfonso Signorini che si protrae fino al prossimo mese di febbraio, notizia che ha creato un po’ di malumori all’interno della Casa. Durante la diretta del venerdì, il reality ha visto l’abbandono di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti aveva stretto un bellissimo rapporto con Tommaso Zorzi, che di professione è scrittore e influencer. Un’amicizia pura e semplice che, però, si è trasformata in ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Carlo Lanna E dopo l'uscita di scena diOppini,rivela che haunal figlio della Parietti. Lahail giro del web L’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip sta regalando tanti colpi di scena. Un’edizione a prova di bomba quella condotta da Alfonso Signorini che si protrae fino al prossimo mese di febbraio, notizia che ha creato un po’ di malumori all’interno della Casa. Durante la diretta del venerdì, il reality ha visto l’abbandono diOppini. Il figlio di Alba Parietti aveva stretto un bellissimo rapporto con, che di professione è scrittore e influencer. Un’amicizia pura e semplice che, però, si è trasformata in ...

