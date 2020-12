Isco via dal Real Madrid, Zidane: «Ci sono molti giocatori qui» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Isco sembra essere più vicino alla cessione: il centrocampista del Real Madrid lamenta mancanza di spazio. Le parole di Zidane Isco via a gennaio? Zinedine Zidane non sembra scosso. Ecco le parole del tecnico dei Blancos in conferenza stampa sul centrocampista spagnolo: Isco è stato accostato anche a Inter e Juventus nelle passate sessioni di mercato. «CapIsco che abbia giocato pochi minuti, perfettamente. Ci sono molti giocatori qui e questa è la difficoltà dell’allenatore, metterne in campo undici». Queste le parole di Zidane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)sembra essere più vicino alla cessione: il centrocampista dellamenta mancanza di spazio. Le parole divia a gennaio? Zinedinenon sembra scosso. Ecco le parole del tecnico dei Blancos in conferenza stampa sul centrocampista spagnolo:è stato accostato anche a Inter e Juventus nelle passate sessioni di mercato. «Capche abbia giocato pochi minuti, perfettamente. Ciqui e questa è la difficoltà dell’allenatore, metterne in campo undici». Queste le parole di. Leggi su Calcionews24.com

Isco sembra essere più vicino alla cessione: il centrocampista del Real Madrid lamenta mancanza di spazio. Le parole di Zidane ...

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Atletico Madrid, il tecnico del Real Zinedine Zidane ha parlato dei singoli: “Carvajal e Valverde? Domani saranno con noi, in squadra. Ma ...

