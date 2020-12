In vacanza su Marte, i tempi felici dei cinepanettoni non tornano più (Di venerdì 11 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=y5djTKimmCk Va ammesso: l’idea fa ridere. Trasformare in un espediente autoironico quella che per anni è stata la più banale delle prese in giro ai danni dei cinepanettoni, sempre girati in location diverse, collocando questo film su Marte, è esemplare. E fa anche sorridere l’ironia con cui viene spiattellata senza pietà una delle trame meno sensate di sempre in cui Massimo Boldi è il figlio di Christian De Sica. In queste commedie l’intreccio è sempre stato sciocco, ripetitivo e privo di appeal, perché non si fondano sulla scrittura di un concept forte ma, come il cinema comico di serie B degli anni ‘60 e ‘70, sulla presenza di un attore o di un’attrice e della sua comicità che di volta in volta è accesa in situazioni, gag e sketch che contano più dell’intreccio. A questo punto tanto vale partorire un’idea ridicolmente ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=y5djTKimmCk Va ammesso: l’idea fa ridere. Trasformare in un espediente autoironico quella che per anni è stata la più banale delle prese in giro ai danni dei, sempre girati in location diverse, collocando questo film su, è esemplare. E fa anche sorridere l’ironia con cui viene spiattellata senza pietà una delle trame meno sensate di sempre in cui Massimo Boldi è il figlio di Christian De Sica. In queste commedie l’intreccio è sempre stato sciocco, ripetitivo e privo di appeal, perché non si fondano sulla scrittura di un concept forte ma, come il cinema comico di serie B degli anni ‘60 e ‘70, sulla presenza di un attore o di un’attrice e della sua comicità che di volta in volta è accesa in situazioni, gag e sketch che contano più dell’intreccio. A questo punto tanto vale partorire un’idea ridicolmente ...

badtasteit : La recensione di #InVacanzaSuMarte, il film di Natale senza il Natale che rimette insieme il trio #DeSica, #Boldi e… - movietele : In Vacanza su Marte, Tenet, Joker Collector's Edition, Le Streghe, I Goonies (35o) le uscite Warner per Natale |… - Agenzia_Dire : A due anni dall’uscita sul grande schermo di ‘Amici come prima’, Christian De Sica e Massimo Boldi tornano, per la… - webmagazine24 : Film di Natale 2020 Boldi e De Sica: 'In vacanza su Marte' in streaming - MassOtto : Piaciuto su YouTube: IN VACANZA su MARTE + INTERSTELLAR (Parodia) -

Ultime Notizie dalla rete : vacanza Marte In vacanza su Marte, i tempi felici dei cinepanettoni non tornano più Wired.it In vacanza su Marte, la recensione

In un 2030 da operetta (caricaturale, da film comico ma sempre un po’ sconfortante) Marte è un luogo di vacanza dove finiranno i protagonisti ognuno con una ragione diversa: Christian De Sica per spos ...

Natale 2020: cosa vedere su Netflix, Amazon, Disney+, Raiplay, Apple+

Natale 2020. Arriva un carico di titoli imperdibili. Da film attesissimi come Soul della Pixar alle classiche commedie romantiche.

In un 2030 da operetta (caricaturale, da film comico ma sempre un po’ sconfortante) Marte è un luogo di vacanza dove finiranno i protagonisti ognuno con una ragione diversa: Christian De Sica per spos ...Natale 2020. Arriva un carico di titoli imperdibili. Da film attesissimi come Soul della Pixar alle classiche commedie romantiche.