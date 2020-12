Il Recovery Fund proietta l’Europa verso il futuro: sarà sufficiente? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo un contenzioso durato mesi, il Consiglio europeo ha trovato un accordo quadro sul tema del Recovery Fund destinato a finanziare con 750 miliardi di euro da destinare ai Paesi membri dell’Unione attraverso prestiti e contributi a fondo perduto i programmi di rilancio contro il Covid-19. L’accordo sblocca la lunga discussione sul bilancio comune europeo dopo un complesso stallo che ha InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo un contenzioso durato mesi, il Consiglio europeo ha trovato un accordo quadro sul tema deldestinato a finanziare con 750 miliardi di euro da destinare ai Paesi membri dell’Unione attraprestiti e contributi a fondo perduto i programmi di rilancio contro il Covid-19. L’accordo sblocca la lunga discussione sul bilancio comune europeo dopo un complesso stallo che ha InsideOver.

«C’è l’accordo». Charles Michel lo annuncia pochi minuti prima delle 19. Il presidente del Consiglio europeo, in un vertice dei leader senza stampa e personale diplomatico per direttive anti-COVID, af ...

Recovery fund, Salvini “Confronto con Conte su fondi e su scuola”

Il punto sul quale insisterà con Conte è la scuola. “Quello su cui ancora da Conte non c’è stato alcun tipo di riscontro, e mi dispiace, è il tema della scuola. Il governo – osserva Salvini – prevede ...

