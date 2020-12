Gonfiore dopo i pasti | ecco i consigli per ridurlo

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Che le si dia il nome di “colite”, di “intestino irritabile” o semplicemente di “pancia gonfia”, il problema è sempre lo stesso: spesso all’improvviso, ancheaver mangiato pochissimo (magari anche cibi indiscutibilmente sani), si avverte un fastidiosissimo e, apparentemente, inspiegabileaddominale. Non si tratta solamente di un disturbo estetico, ma di un vero e proprio disagio, legato ad una tensione addominale costante che ci appesantisce e non ci dà tregua, spesso associato anche a crampi addominali, stitichezza o diarrea, flatulenza, meteorismo, ecc. C’è chi dà tutta la colpa allo stress o al mangiare di fretta, senza prendersi le dovute pause. Sicuramente questi fattori sono anch’essi concausa del disturbo, ma c’è di più. A volte, il palloncino che cinge il girovita non è una questione di grasso ...