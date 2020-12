Firenze: valigia con resti umani saponificati scoperta in un campo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una valigia con resti umani in stato di 'saponificazione' è stata trovata stasera in un terreno esterno al carcere di Sollicciano. Il ritrovamento, secondo prime informazioni, è stato fatto dal proprietario del terreno il quale ha avvisato le autorità Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Unaconin stato di 'saponificazione' è stata trovata stasera in un terreno esterno al carcere di Sollicciano. Il ritrovamento, secondo prime informazioni, è stato fatto dal proprietario del terreno il quale ha avvisato le autorità

