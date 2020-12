Esonero Imu 2020, chiarimenti del Mef su alberghi, b&b ed ex zone rosse (Di venerdì 11 dicembre 2020) A pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre per il versamento del saldo Imu 2020 il Mef, Ministero dell’Economia e delle finanze, è intervenuto con alcuni importanti chiarimenti sull’abolizione del versamento della prima e seconda rata IMU per l’anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei decreti Ristori. In particolare ha fatto il punto su tre aspetti importanti, pubblicando una serie di faq utili: la cancellazione della seconda rata Imu spetta anche agli immobili ubicati nelle ex zone rosse; per cinema, teatri e alberghi è da considerare ai fini del beneficio, la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività (categoria catastale D3 e D2); per godere dell’abolizione della prima e della seconda rata dell’Imu, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) A pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre per il versamento del saldo Imuil Mef, Ministero dell’Economia e delle finanze, è intervenuto con alcuni importantisull’abolizione del versamento della prima e seconda rata IMU per l’annoin applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei decreti Ristori. In particolare ha fatto il punto su tre aspetti importanti, pubblicando una serie di faq utili: la cancellazione della seconda rata Imu spetta anche agli immobili ubicati nelle ex; per cinema, teatri eè da considerare ai fini del beneficio, la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività (categoria catastale D3 e D2); per godere dell’abolizione della prima e della seconda rata dell’Imu, ...

