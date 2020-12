Domenica ultimo appuntamento 2020 per iniziativa Ama-Tgr Lazio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Domenica 13 dicembre nei municipi pari ultimo appuntamento del 2020 con la campagna ‘Il Tuo quartiere non e’ una discarica’, raccolta gratuita di rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama con la collaborazione del Tgr Lazio. Dalle ore 8 alle ore 13, AMA mettera’ a disposizione dei cittadini complessivamente 9 ecostazioni mobili allestite per l’occasione e garantira’ l’apertura dei seguenti Centri di Raccolta fissi: Bufalotta e Ateneo Salesiano (Municipio III), Ponte Mammolo (Municipio IV), via Teano (Municipio V), piazza Bottero e Acilia (Municipio X), via Arturo Martini (Municipio XI), via Mattia Battistini (Municipio XIV). Sia nei Centri di raccolta sia nelle ecostazioni i cittadini potranno consegnare i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma –13 dicembre nei municipi paridelcon la campagna ‘Il Tuo quartiere non e’ una discarica’, raccolta gratuita di rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama con la collaborazione del Tgr. Dalle ore 8 alle ore 13, AMA mettera’ a disposizione dei cittadini complessivamente 9 ecostazioni mobili allestite per l’occasione e garantira’ l’apertura dei seguenti Centri di Raccolta fissi: Bufalotta e Ateneo Salesiano (Municipio III), Ponte Mammolo (Municipio IV), via Teano (Municipio V), piazza Bottero e Acilia (Municipio X), via Arturo Martini (Municipio XI), via Mattia Battistini (Municipio XIV). Sia nei Centri di raccolta sia nelle ecostazioni i cittadini potranno consegnare i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, ...

ClaudiaViolett6 : Associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus Sabato e Domenica alle 13.00 . Non è solo un Pranzo, non è solo stare… - ifonlypeach : con questa domenica, anche l’ultimo pezzo del trio Arrivabene, se ne và, e rimarranno solo ricordi - LaNotPontina : Domenica 13 dicembre, dalle 08:30 alle 12:30, presso il piazzale di via Olivastro Spaventola del Mercato Nuovo, si… - LaNotPontina : Domenica 13 dicembre, dalle 08:30 alle 12:30, presso il piazzale di via Olivastro Spaventola del Mercato Nuovo, si… - ginnasticando : Campionato Junior/Senior: in palio gli ultimi titoli nazionali del 2020 ? Ultimo weekend di gare per la Ginnastica… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica ultimo Domenica ultimo appuntamento 2020 per iniziativa Ama-Tgr Lazio RomaDailyNews Virtus Bologna domenica trasferta di Trieste

ttualmente la Virtus è terza a quota 10 punti insieme a Trento, ma con 6 punti da recuperare su Brindisi seconda attualmente a quota 16. Vincere a Trieste e Treviso sarebbe fondamentale per dare conti ...

PARMATALK: Milan-Parma, le scelte di Liverani e il dubbio Ibra (5a puntata)

Vota! PARMATALK: Milan-Parma, le scelte di Liverani e il dubbio Ibra (5a puntata) La sfida di domenica sera Milan-Parma è l’argomento principe della quinta puntata di PARMATALK ...

ttualmente la Virtus è terza a quota 10 punti insieme a Trento, ma con 6 punti da recuperare su Brindisi seconda attualmente a quota 16. Vincere a Trieste e Treviso sarebbe fondamentale per dare conti ...Vota! PARMATALK: Milan-Parma, le scelte di Liverani e il dubbio Ibra (5a puntata) La sfida di domenica sera Milan-Parma è l’argomento principe della quinta puntata di PARMATALK ...