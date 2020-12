Diego Jr: “Per me era solo mio padre. Volevo solo lui” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diego Armando Maradona Jr. ha aperto il suo cuore ai microfoni de Il Mattino, raccontando del rapporto con il padre. “Ci siamo ritrovati tardi, è vero, ma il tempo vissuto insieme è stato straordinario e indimenticabile” dice Diego Jr. “Il mio cognome era abbinato a quello di un fuoriclasse, il migliore di tutti i tempi. Pensate quanto il paragone con papà abbia pesato come un macigno sulla mia carriere di calciatore. Forse avrei fatto meglio a giocare in un ruolo diverso dal suo, non lo so. In ogni caso va bene così: non rimpiango niente e vado avanti.” Quando gli chiedono della sua infanzia, Diego la ricorda come “Serena e felice“. E aggiunge: “Lo devo a mia madre e alla sua famiglia. Non mi sono mai sentito solo anche se papà in realtà mi mancava. La prima volta che ci ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)Armando Maradona Jr. ha aperto il suo cuore ai microfoni de Il Mattino, raccontando del rapporto con il. “Ci siamo ritrovati tardi, è vero, ma il tempo vissuto insieme è stato straordinario e indimenticabile” diceJr. “Il mio cognome era abbinato a quello di un fuoriclasse, il migliore di tutti i tempi. Pensate quanto il paragone con papà abbia pesato come un macigno sulla mia carriere di calciatore. Forse avrei fatto meglio a giocare in un ruolo diverso dal suo, non lo so. In ogni caso va bene così: non rimpiango niente e vado avanti.” Quando gli chiedono della sua infanzia,la ricorda come “Serena e felice“. E aggiunge: “Lo devo a mia madre e alla sua famiglia. Non mi sono mai sentitoanche se papà in realtà mi mancava. La prima volta che ci ...

