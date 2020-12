De Luca: «Quest’anno Natale e capodanno non esistono» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel consueto appuntamento settimanale con gli aggiornamenti sul coronavirus in Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca «Sento ripetere assedio delle Regioni al Governo per chiedere provvedimenti meno rigorosi, la Campania chiede provvedimenti più rigorosi. La Campania sostiene una linea di rigore, è contraria al rilassamento e all’apertura della mobilità. Dobbiamo sapere che in queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro Paese, cioè a seconda delle decisioni che prendiamo decidiamo se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no. 140 ricoveri in terapia intensiva, il doppio in tante regioni del nord. La Campania vuole aprire tutto ma aprire per sempre, non aprire una settimana e poi dover richiudere per mesi. Perché dobbiamo essere rigorosi? Perché siamo in guerra. Il mese di gennaio sarà decisivo per due ragioni, primo perché avremo il picco ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel consueto appuntamento settimanale con gli aggiornamenti sul coronavirus in Campania, il presidente della Regione Vincenzo De«Sento ripetere assedio delle Regioni al Governo per chiedere provvedimenti meno rigorosi, la Campania chiede provvedimenti più rigorosi. La Campania sostiene una linea di rigore, è contraria al rilassamento e all’apertura della mobilità. Dobbiamo sapere che in queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro Paese, cioè a seconda delle decisioni che prendiamo decidiamo se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no. 140 ricoveri in terapia intensiva, il doppio in tante regioni del nord. La Campania vuole aprire tutto ma aprire per sempre, non aprire una settimana e poi dover richiudere per mesi. Perché dobbiamo essere rigorosi? Perché siamo in guerra. Il mese di gennaio sarà decisivo per due ragioni, primo perché avremo il picco ...

