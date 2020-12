Crimson Desert dei creatori di Black Desert Online in un nuovo gameplay trailer ai The Game Awards

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è il prossimo gioco di Pearl Abyss, idell'MMO. Pearl Abyss ha pubblicato undi cinque minuti durante i Theche mostra ildi. Questa è un'avventura d'azione open world che fonde la narrativa single player con il multiplayerin un mondo fantastico chiamato Pywel. Il protagonista si chiama Macduff, che guida una banda di mercenari per reclamare la sua terra. Ci sono elementi PvP, combattimenti contro i boss, dungeon, puzzle, battaglie d'assedio e voli su creature mitiche. Leggi altro...

