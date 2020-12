Covid, sostegno alle imprese: in Commissione il pacchetto di proposte a firma Delli Carri e Di Dio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAttraverso una nota stampa, i consiglieri d’opposizione Delia Delli Carri e Italo Di Dio annunciano di aver presentato alla Commissione Attività Produttive una serie di proposte per favorire le imprese messe a dura prova dalle conseguenze del Covd. Spiegano Delli Carri e Di Dio: “Come preannunciato qualche giorno fa, stamani abbiamo presentato ai componenti della Commissione Attività Produttive, presenti gli assessori Martignetti e Mignone, una serie di proposte in favore delle imprese per contrastare la grave crisi economico-sociale dovuta all’emergenza Covid. Le proposte, sviluppate in trenta punti riguardano sia interventi emergenziali da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAttraverso una nota stampa, i consiglieri d’opposizione Deliae Italo Di Dio annunciano di aver presentato allaAttività Produttive una serie diper favorire lemesse a dura prova dconseguenze del Covd. Spieganoe Di Dio: “Come preannunciato qualche giorno fa, stamani abbiamo presentato ai componenti dellaAttività Produttive, presenti gli assessori Martignetti e Mignone, una serie diin favore delleper contrastare la grave crisi economico-sociale dovuta all’emergenza. Le, sviluppate in trenta punti riguardano sia interventi emergenziali da ...

