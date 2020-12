Calciomercato Inter, Nainggolan ai saluti con destinazione Cagliari (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il momento tutt’altro che semplice dell’Inter non toglie lucidità ai suoi dirigenti che per gennaio hanno già pronto un piano per risollevare il morale della truppa e ridare slancio alle ambizioni di scudetto. Il primo movimento del prossimo Calciomercato sarà in uscita e segnerà il definitivo addio di Radja Nainggolan ai nerazzurri. Una cessione scontata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il momento tutt’altro che semplice dell’non toglie lucidità ai suoi dirigenti che per gennaio hanno già pronto un piano per risollevare il morale della truppa e ridare slancio alle ambizioni di scudetto. Il primo movimento del prossimosarà in uscita e segnerà il definitivo addio di Radjaai nerazzurri. Una cessione scontata L'articolo

DiMarzio : #Inter al lavoro per chiudere per #MarcosPaulo della #Fluminense: i dettagli - sportli26181512 : Cagliari-Inter: le ultime su Nandez, tra campo e mercato: Oltre al sogno Nainggolan sono le uscite uno dei temi cal… - internewsit : #Radu rischia di salutare anzitempo l'Inter: un altro 'arrivederci' tra le ipotesi - - calciotoday_it : ??L'eliminazione in #ChampionsLeague cambia i piani dell'#Inter a gennaio ?#Eriksen in uscita assieme ad altri due… - interliveit : Calciomercato, agente #Tonali: 'Rifiutate #Inter e #Juventus' -